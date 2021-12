Oroscopo Leone domani 1 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Carissimi Leone, grazie al supporto che la Luna e Marte sembrano volervi garantire in questa prima giornata del 2022, dovreste potervi sentire sereni, spensierati e felici! Numerose sorprese sembrano essere disseminate sulla vostra strada, non vi resta che andargli incontro e raccoglierle!

L’amore è molto coinvolgente, ma occorre che vi lasciate il passato alle spalle una volta per tutte.

Oroscopo Leone, 1 gennaio: amore

Decisamente gratificante, dunque, ciò che sembra potervi attendere in amore in questa bella giornata di sabato che dà il via al 2022, cari Leone! In particolare, nel caso in cui siate stabilmente impegnati, dovreste godere di una fantastica sfera sessuale ed erotica, che potrebbe farvi vivere una serata su di giri con la vostra dolce metà, organizzate qualcosa di bello!

Oroscopo Leone, 1 gennaio: lavoro

Quello che, invece, vi sembra attendere nella sfera lavorativa di questa giornata di sabato, carissimi Leone, sarà piuttosto tranquillo!

Non è chiaro se le sorprese che il destino vuole proporvi siano in questo campo, ma potrebbe tranquillamente essere! Voi tenete gli occhi aperti e, soprattutto, non smettete mai di impegnarvi o qualcuno potrebbe ricredersi sull’opinione che ha di voi.

Oroscopo Leone, 1 gennaio: fortuna

Infine, la fortuna, come avrete capito, avrà un’influenza decisamente generalizzata nella vostra giornata di sabato, carissimi nati sotto il Leone!

Il soggetto delle sue piccole sorprese fortunate non sembra essere chiaro, ma non dovreste avere problemi a trovarlo!

