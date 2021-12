Oroscopo Capricorno domani 1 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Cari amici del Capricorno, la posizione in cui troverete la Luna e Marte in questa vostra prima giornata di sabato dell’anno, non sembra essere molto positiva. Nulla di grave, il vostro procedere classico non sembra esserne particolarmente intaccato, non preoccupatevi! Infatti, grazie anche a Mercurio e Venere, dovreste provare comunque una grande serenità e tranquillità!

Oroscopo Capricorno, 1 gennaio: amore

La vostra sfera amorosa in questa giornata di sabato sembra essere veramente ottima, cari amici del Capricorno, così come anche tutta la sfera relazione in generale, cercate di approfittarne! Il rapporto con la vostra dolce metà cresce e crescerà stabilmente per un po’ di tempo, e dovreste rendervene conto già in queste prime ore del 2022!

Progetti in vista, iniziate a pensare a cosa volete!

Oroscopo Capricorno, 1 gennaio: lavoro

Sul posto di lavoro quello che vi attende sembra essere un sabato decisamente tranquillo, in cui qualche piccolo risultato o traguardo potreste facilmente riuscire a raggiungerlo, cari Capricorno!

Impegnatevi, ma senza sforzarvi troppo per non rischiare di esaurire tutte le energie prima di tronare a casa, finendo per non riuscire ad essere molto attivi e attenti.

Oroscopo Capricorno, 1 gennaio: fortuna

Infine, la fortuna in questa giornata sembra essere in vostra osservazione, carissimi amici nati sotto il segno del Capricorno.

Non avrà una reale e tangibile influenza, ma non si sa mai cosa potrebbe succedere veramente, a voi scoprirlo!

