Oroscopo Vergine domani 1 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Scopri l'oroscopo di domani, 1 gennaio 2022. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per la Vergine

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

State attenti a questa vostra prima giornata del 2022 perché alcuni pianeti fastidiosi renderanno al vostra vita amorosa e relazionale piuttosto faticosa e travagliata. Cercate di non litigare, anche se in famiglia sembra essere piuttosto probabile, e vedrete che con il piccolo supporto di Venere tutto si sistemerà!

Sul lavoro cercate solamente di non sforzarvi troppo, i risultati sono lontani.

Oroscopo Vergine, 1 gennaio: amore

In amore, insomma, sembrano attendervi degli influssi leggermente in conflitto tra loro, cari amici della Vergine. Da una parte la Luna negativa che rende le vostre relazioni della vostra vita piuttosto travagliate, dall’altra Venere positiva che veglia e protegge la vostra relazione amorosa. Non litigate, con il partner ma anche con nessun’altro, e la giornata scorrerà serenamente!

Oroscopo Vergine, 1 gennaio: lavoro

Quello che, invece, sembra aprirsi al vostro cospetto sul posto di lavoro, cari vergine, sarà una stanchezza decisamente opprimente a gravare sulle vostre spalle.

Siete stanchi e stufi, solo l’idea di lavorare vi fa venire il mal di testa, ma se fosse necessario farlo, allora tanto vale farselo andar bene, affrontando la giornata per quel che è, senza riporci alcuna speranza.

Oroscopo Vergine, 1 gennaio: fortuna

Infine, la fortuna purtroppo sembra essere piuttosto distante per voi in questa primissima giornata di sabato del 2022, carissimi nati sotto il segno della Vergine.

Non penateci, e cercate conforto tra le braccia del partner, lasciando fuori dalle mura domestiche il nervosismo!

