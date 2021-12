Oroscopo Sagittario domani 1 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Carissimi Sagittario, il supporto della Luna e di Marte in questa prima giornata di sabato del 2022 sembra volervi riempire di notevoli ed importanti energie, oltre che di voglia di divertimento! Potreste organizzare qualcosa di veramente bello con gli amici, con il partner o con chiunque vogliate, anche i colleghi che vi stanno più simpatici, approfittatene!

Occhio all’amore.

Oroscopo Sagittario, 1 gennaio: amore

In questa prima giornata amorosa del 2022 sembra che la posizione di Venere voglia spingervi a mantenere una promessa fatta non troppo tempo fa alla vostra dolce metà, carissimi Sagittario. Seppur l’abbiate promesso, però, sapete che sarà difficile da rispettare, ma occhio a non ritrovarvi a fare in conti con il partener, non ritrattate, ma trovate un modo per farcela!

Oroscopo Sagittario, 1 gennaio: lavoro

Quello che, invece, sembra attendervi sul posto di lavoro in questa giornata di sabato, amici del Sagittario, sembra tranquillo, ma anche poco entusiasmante.

Nulla di cui dobbiate preoccuparvi, non rovinatevi l’umore per nulla, ma superate semplicemente la giornata, senza speranze e senza illusioni, quel che otterrete lo scoprirete alla fine del turno!

Oroscopo Sagittario, 1 gennaio: fortuna

Infine, la fortuna sembra essere presente al vostro fianco in questo inizio del 2022, ma non è chiaro che cosa voglia donarvi, carissimi nati sotto il Sagittario.

Non preoccupatevene, tenete gli occhi aperti e vedrete che non avrete problemi ad incapparci!

