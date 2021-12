Oroscopo Scorpione domani 1 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 1 gennaio 2022. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per lo Scorpione

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Occhio, amici dello Scorpione, perché questo 2022 si aprirà con l’opposizione della Luna e di Marte che sembrano volervi causare una qualche spesa imprevista, ma che fortunatamente non sembra potervi mettere davvero in difficoltà! Siete allegri, positivi e solari, non fatevi condizionare dai soldi e cercate di organizzare qualcosa con il partner o con quella persona che vi piace!

Oroscopo Scorpione, 1 gennaio: amore

La giornata amorosa che sembra, insomma, accogliervi in questo primo sabato del 2022 sarà veramente ottima e solare, specialmente se parlassimo di voi amici dello Scorpione single! Se foste innamorati, inutile dirvi di concentrarvi lì, mentre se foste ancora cuori solitari, allora buttatevi e interagite molto, potreste facilmente incappare in una nuova, emozionante, avventura!

Oroscopo Scorpione, 1 gennaio: lavoro

Nel caso in cui in questa prima giornata dell’anno dobbiate anche lavorare, cari amici dello Scorpione, sappiate che tutto dovrebbe scorrere in maniera liscia e tranquilla.

Certo, forse occuparsi dei progetti impegnativi ora potrebbe non portare a nulla, ma dedicandovi a compiti e mansioni tutto cambierebbe! Occhio solamente alle spese, potrebbero essere in questo campo.

Oroscopo Scorpione, 1 gennaio: fortuna

La fortuna, infine, in queste primissime battute del 2022 sembra volervi accompagnare ad aiutare anche parzialmente, carissimi nati sotto lo Scorpione!

Non aspettatevi chissà che novità o sorpresa, ma nel mentre potrebbe ridurre leggermente quella spesa che vi attende.

