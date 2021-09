Oroscopo Acquario domani 1 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 1 ottobre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per l'Acquario

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Un’ottima giornata sta per aprirsi al vostro cospetto, amici dell’Acquario, con la Luna in splendida forma nei vostri piani astrali! Soprattutto sul lavoro il suo influsso sarà tangibile ed evidente, rendendo il vostro procedere lavorativo veramente efficiente! Ottime anche le energie, che vi permetteranno di trascorrere una serena serata in compagnia di chiunque vi faccia stare bene, partner o amici!

Oroscopo Acquario, 1 ottobre: amore

Amici dell’Acquario impegnati stabilmente, nel corso di questa giornata di venerdì dovreste godere su di un’ottima sfera erotica e sessuale, approfittatene! Mentre, nel frattempo, i sentimenti e la loro espressione sembrano essere leggermente sottotono, ma nulla di grave, non preoccupatevi!

Voi single, però, continuate a stare attenti alle delusioni, le nuove conoscenze non sono buone.

Oroscopo Acquario, 1 ottobre: lavoro

Per quanto riguarda, invece, il lavoro, carissimi Acquario, questo venerdì sembra essere pregno di ottime occasioni, da sfruttare per riuscire ad ottenere dei fantastici progressi professionali!

Nuovi clienti, accordi e contratti vi metteranno sotto un’ottima luce con i vostri superiori, che potrebbero probabilmente decidere di gratificarvi in qualche modo! Forse, però, nei prossimi giorni.

Oroscopo Acquario, 1 ottobre: fortuna

La fortuna, infine, sembra poter essere presente nella vostra giornata di venerdì, ma pressoché senza alcun influsso tangibile o rigenerante, carissimi nati sotto il segno dell’Acquario. Magari, però, se vi fosse necessario potrebbe aiutarvi in qualche modo!