Oroscopo Bilancia domani 1 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Numerosi pianeti in angolo positivo continueranno ad interessare la vostra orbita celeste anche in questo venerdì, cari Bilancia! La Luna, però, vuole mettervi alla prova, disseminando ancora una volta il vostro percorso di alcuni piccoli e grandi ostacoli, occhio. Ritardi, contrattempi e confusione sono ormai parole chiave di questo vostro periodo, ma la mente è agile e attiva, garantendovi buoni successi lavorativi!

Oroscopo Bilancia, 1 ottobre: amore

La giornata amorosa, purtroppo o per fortuna, non sembra interessata da nessun grande transito in questa giornata di venerdì, amici della Bilancia, garantendovi dunque una buona tranquillità.

Questo, però, solamente nel caso in cui l’ultimo periodo amoroso sia stato buono e privo di problemi. In caso contrario, quei problemi continueranno ad infastidirvi, senza che possiate riuscire a risolverli, per ora.

Oroscopo Bilancia, 1 ottobre: lavoro

Per quanto riguarda il posto di lavoro, invece, dovreste sfruttare a pieno quell’ottima mente che vi interessa in giornata, carissimi Bilancia!

Agili, attenti e lucidi, potete tranquillamente riuscire a fare dei buoni progressi, concludendo accordi vantaggiosi e remunerativi, o portando alla sua conclusione un progetto! Occhio solo alle decisioni importanti, non sono molto favorite.

Oroscopo Bilancia, 1 ottobre: fortuna

La fortuna, infine, per ora non sembra avere nulla da dire in merito alla vostra giornata, carissimi amici nati sotto il segno della Bilancia. Non pensateci e non preoccupatevi, perché comunque non ne avete un reale bisogno!