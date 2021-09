Oroscopo Leone domani 1 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Una bella notizia, carissimi Leone, sembra attendervi in questo venerdì e sembra poter rinvigorire completamente il vostro umore leggermente compromesso nell’ultimo periodo! Potrebbero anche attendervi dei piccoli problemi e fastidi nella sfera famigliare, ma nulla che non possiate risolvere facilmente!

Ottimisti e fiduciosi in voi stessi, impegnarvi sul lavoro non dovrebbe essere affatto un problema!

Leggi l’oroscopo del 1 ottobre per tutti i segni:

Oroscopo Leone, 1 ottobre: amore

Amici del Leone impegnati stabilmente, state ancora attenti in questa giornata di venerdì perché Venere sembra essere piuttosto fastidiosa, pur essendo lontana per fortuna.

Ecco, quindi, che vi verrà richiesto un piccolo impegno aggiuntivo nel tentare di non dire la cosa sbagliata, rischio piuttosto alto. Evitandola, però, la giornata che vi attende sembra essere serena e tranquilla!

Oroscopo Leone, 1 ottobre: lavoro

Dal punto di vista del lavoro, in questa giornata di venerdì sembrate poter dare veramente il massimo di voi grazie a quell’importante aumento dell’ottimismo e della fiducia che nutrite in voi stessi, amici del Leone!

Datevi da fare, nessun ostacolo dovrebbe farvi inciampare, anche se una situazione particolare potrebbe richiedere che vi fermiate un attimo per trovare una soluzione.

Oroscopo Leone, 1 ottobre: fortuna

La fortuna, infine, non sembra avere nulla di negativo o positivo in serbo per voi, carissimi nati sotto il segno del Leone. Non pensate si tratti di una cosa negativa, anzi non dovreste neppure accorgervene!