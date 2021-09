Oroscopo Scorpione domani 1 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Ottimo il cielo sopra alla vostra testa in questa giornata di venerdì, amici dello Scorpione, con una Luna in splendida posizione e forma, seguita da Venere! Dovreste, dunque, sentirvi attivi, agili e pimpanti, molto ben predisposti al dialogo e al contatto con le persone a cui tenete, partner sopra a tutti!

Mercurio e Marte fastidiosi, però, indicano che alcune problematiche potrebbero interessarvi, occhio.

Oroscopo Scorpione, 1 ottobre: amore

Amici single dello Scorpione, durante questa giornata di venerdì, forti di quell’ottima Venere dalla vostra parte, dovreste contare su un fantastico fascino accentuato!

Approfittatene ed uscite, interagite con gli altri e pensate un po’ ai vostri amici di sempre, sicuri che nessuno provi qualcosa per voi? Nel caso siate impegnati, la giornata gode di una buonissima sfera erotica!

Oroscopo Scorpione, 1 ottobre: lavoro

Dal punto di vista lavorativo, invece, sentirete molto più opprimente e pressante l’influsso negativo di Marte e Mercurio, cari Scorpione, state attenti. Non vi attende, in realtà, nulla di troppo brutto o negativo e non dovreste inciampare rovinando la vostra carriera, ma nel mentre sarà anche necessario procedere con calma e cautela!

Concentratevi sui compiti che più vi piacciono!

Oroscopo Scorpione, 1 ottobre: fortuna

Infine, la fortuna, non sembra avere nulla di particolare in serbo per voi in questa giornata di venerdì, amici nati sotto il segno dello Scorpione. Non è detto, però, che sia completamente assente, forse vi sta osservando!