Oroscopo Capricorno domani 1 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Scopri l'oroscopo di domani, 1 ottobre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il Capricorno

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Una difficile ed impegnativa giornata di venerdì sembra pronta ad aprirsi davanti ai vostri occhi, state attenti, cari Capricorno. La Luna vi è opposta, assieme anche al Sole, a Mercurio e a Marte. Loro quattro sembrano accentuare il nervosismo e lo stress, facendovi correre il concreto rischio di peggiorare un qualche vostro rapporto, lavorativo o personale.

Venere è buona per la comunicazione con il partner!

Oroscopo Capricorno, 1 ottobre: amore

La giornata amorosa, insomma, sembra essere interessata da un qualche marcato problema, che probabilmente vi state trascinando dietro da diversi giorni.

Tenete a mente, cari Capricorno, che grazie all’ottimo influsso di Venere dovreste godere di un buon livello di comunicazione, potrebbe essere un buon momento per risolverlo! Amici single, evitate direttamente di provarci, non ne vale la pena.

Oroscopo Capricorno, 1 ottobre: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, le difficoltà da affrontare saranno decisamente di più che i successi o le gratificazioni, pressoché assenti. Occhio anche al nervosismo e allo stress, che potrebbero ulteriormente ingigantire quei problemi che sorgeranno, o farne sorgere addirittura di altri più impegnativi.

Non preoccupatevi, però, la vostra determinazione crescerà con gli insuccessi!

Oroscopo Capricorno, 1 ottobre: fortuna

Infine, la fortuna, come avrete ormai capito, non è particolarmente attiva nelle giornate negativa, ed è proprio questo il caso, carissimi nati sotto il segno del Capricorno. La buona notizia è che tanto non dovreste neppure riuscire a pensarci!