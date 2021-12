007 – Zona pericolo: la prima volta dell’attore Timothy Dalton nei panni dell’agente segreto

TV e Spettacolo

Sabato 18 dicembre 2021 per i telespettatori di Rete 4 si ripresenta la possibilità di seguire la sconfinata serie di film dedicati all’agente segreto più famoso di tutti i tempi. Nel film 007 – Zona pericolo ad impersonare l’agente segreto è per la prima volta l’attore Timothy Dalton che avrà a che fare prima con un ufficiale del KGB di nome Georgi Koslov da aiutare a fuggire durante un concerto sinfonico e poi si dovrà recare in Afghanistan per vedersela con un trafficante d’armi. Il quindicesimo film della serie torna in onda su Rete 4 a partire dalle ore 21:20 circa. Scopri la trama, il cast e le curiosità della pellicola.

007 – Zona pericolo: il cast e le curiosità del film

007 – Zona pericolo (dal titolo in lingua originale di The Living Daylights) è una pellicola del 1987 diretto da John Glen, regista simbolo dell’intera saga sull’agente segreto grazie alla sua partecipazione prima come montatore e poi come vero e proprio regista di ben cinque pellicole girate tutte negli anni ’80.

La quindicesima pellicola della saga di James Bond costituisce il nuovo passaggio di testimone tra gli attori che interpretano il ruolo del protagonista.

A impersonare l’agente segreto per la prima volta troviamo dunque Timothy Dalton, attore britannico che sarà protagonista di due soli film della saga ma che darà al personaggio una svolta più dura e più vicina all’idea del personaggio ideato da Fleming.

Al fianco dell’attore a costituire il cast compaiono anche Maryam d’Abo, Desmond Llewelyn, Caroline Bliss e Robert Brown.

007 – Zona pericolo: la trama della pellicola

James Bond partecipa ad un’operazione del ministero della difesa britannica di fatto per colpire gli uomini di M, dove muoiono due agenti e scatenano l’ira del perfido nemico.

L’agente segreto deve così prima scappare per aiutare l’ufficiale del KGB Georgi Koslov a farlo fuggire durante un concerto sinfonico che si trasforma in un conflitto a fuoco e successivamente si deve recare in Afghanistan per sventare i piani di un trafficante d’armi.