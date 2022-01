Oroscopo Paolo Fox domani 23 gennaio Ariete, Leone, Sagittario: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 gennaio, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Fuoco: racchiude Ariete, Leone e Sagittario. Siete persone impetuose, che si fanno guidare dagli istinti, sapendo di non sbagliare! Sempre in cerca del successo, in una costante corsa per dimostrare a tutti cosa sapete fare e che siete i migliori!

La passionalità è una delle caratteristiche principali della vostra personalità, ma senza tralasciare anche la parte emotiva e sentimentale del vostro cuore, non sempre spiccatissima!

Leggi l’oroscopo dettagliato della giornata del 23 gennaio per tutti i segni:

Ecco cosa vi riservano gli astri secondo Paolo Fox il 23 gennaio:

Oroscopo Paolo Fox 23 gennaio: Ariete

Amici dell’Ariete, la vostra domenica sembra essere leggermente impegnativa dal punto di vista amoroso, non permettendovi di capire a pieno quello che veramente vorreste dalla relazione.

Non abbiate paura ad affrontare eventuali cambiamenti, anche se ora vi sembrano pessimi, presto vedrete che vi metteranno su nuove ed emozionanti strade!

Oroscopo Paolo Fox 23 gennaio: Leone

Cari nati sotto il segno del Leone, in questa giornata di domenica sembra che possiate sentirvi leggermente tristi, ma parlandone con il partner o con qualcuno di cui vi fidate, tutto dovrebbe passare!

Il lavoro procede in una classica giornata senza grosse novità e senza alcuna fastidiosa fatica, impegnatevi quel tanto che basta e chiudete la giornata con il sorriso!

Oroscopo Paolo Fox 23 gennaio: Sagittario

Carissimi Sagittario, per voi si dovrebbe aprire una domenica piuttosto bella per conoscere persone, almeno stando a quanto letto nei vostri astri da Paolo Fox!

Socievoli, disponibili ed aperti nei confronti degli altri, non dovreste incappare in veramente nessuna brutta situazione in questa giornata, approfittate del bel sole che vi illumina!