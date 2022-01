Oroscopo Paolo Fox domani 23 gennaio Toro, Vergine, Capricorno: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 gennaio, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Terra: racchiude Toro, Vergine e Capricorno. Stabili e concreti, sapete valutare in maniera sempre lucida quello che dovreste fare per raggiungere un determinato obbiettivo, che siete in grado di inseguire per tantissimo tempo, fino ad ottenerlo.

Sempre con i piedi ben a terra, la razionalità e il senso logico sono due dei pilastri della vostra vita! Generosi e sensibili con il partner e gli amici, per voi l’amore è una ricerca di certezza e serenità!

Leggi l’oroscopo dettagliato della giornata del 23 gennaio per tutti i segni:

Ecco cosa vi riservano gli astri secondo Paolo Fox per il 23 gennaio:

Oroscopo Paolo Fox 23 gennaio: Toro

Amici del Toro, per voi si sta per aprire una domenica nella quale sembra importante che teniate conto di alcuni vostri limiti, per non rischiare di impegnarvi in troppe cose che potreste non riuscire a gestire.

Riposatevi un pochino in giornata, con il supporto del partner o degli amici di sempre potete trascorrere delle ottime ore di unione e spensieratezza!

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!

Oroscopo Paolo Fox 23 gennaio: Vergine

Cari nati sotto il segno della Vergine, la vostra sembra essere una domenica in cui occorrerà che prendiate un pochino le distanze da qualcuno che non vi fa sentire sereni.

Forse un collega, o forse una nuova conoscenza, state attenti a non intaccarvi l’umore inutilmente.

L’amore sembra essere passionale e liberatorio per voi amici impegnati stabilmente!

Curioso di sapere cosa riservano gli astri, secondo Paolo Fox, per gli altri segni?

Oroscopo Paolo Fox 23 gennaio: Capricorno

Carissimi amici del Capricorno, preparatevi ad attraversare una giornata che non sembra essere molto serena o costruttiva, almeno secondo Paolo Fox. Non riuscirete a fare grandi passi per nessuna delle vostre sfere, ma almeno negli approcci con la vostra dolce metà non sembrano esserci insidie nascoste, rendendovi quanto meno sereni!