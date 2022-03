Oroscopo Bilancia domani 29 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Oggi è la vostra occasione, nati sotto il segno della Bilancia, per esporvi: non rintanatevi nel vostro guscio, ma fate capire a chi vi sta accanto cosa provate davvero. Questo vi aiuterà soprattutto in amore, dando la possibilità al vostro partner di comprendervi a fondo, ma anche sul lavoro, ottenendo l’appoggio dei vostri colleghi per portare a termine progetti importanti.

A fine giornata concedetevi una pausa e aprite il vostro cuore alla fortuna, che non saprà resistere al vostro fascino.

Oroscopo Bilancia, 29 marzo: amore

Cari amici della Bilancia, sapete che soffocare i sentimenti non porta mai a nulla di buono? Non chiudetevi in voi stessi e provate a far capire al vostro partner cosa state provando in questo momento. Separare la vita privata da tutto il resto potrebbe essere un primo passo avanti per aprirvi e farvi comprendere.

Oroscopo Bilancia, 29 marzo: lavoro

La lucidità che vi contraddistingue vi sarà molto utile oggi, soprattutto perché vi aiuterà a esprimere la vostra opinione e ad accogliere il favore dei vostri colleghi.

Il lavoro, poi, vi aiuterà sicuramente a fare un po’ di ordine in generale; l’importante è che, a fine giornata, vi concediate una tregua per svuotare la testa e tornare più carichi di prima.

Oroscopo Bilancia, 29 marzo: fortuna

Oggi sarete talmente tanto seducenti da attirare anche la fortuna!

Fate attenzione, però, a non spezzarle il cuore: guardate al futuro mantenendo i piedi ben saldi per terra, vedrete che ne sarete ampiamente ripagati.

