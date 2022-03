Oroscopo Vergine domani 29 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

La regola per affrontare al meglio questa giornata è: non siate impulsivi, amici della Vergine! Riflettere sarà utile in amore, per arrivare a un punto di svolta con il vostro partner o per trovare (chissà) un nuovo amore. Risolvete i problemi di cuore al più presto, dato che questo potrebbe distrarvi sul lavoro e farvi perdere di vista le occasioni fortunate.

Fare ordine e creare un equilibrio tra testa e cuore sarà il modo migliore per sopravvivere!

Oroscopo Vergine, 29 marzo: amore

Giornata di riflessioni: cosa non va nella vostra vita amorosa? Se volete superare le vostre paure e spazzare via anche quelle del vostro partner, oggi potrebbe essere il momento migliore per farlo.

Oroscopo Vergine, 29 marzo: lavoro

Siete presi dai problemi di cuore e potreste essere leggermente distratti sul posto di lavoro.

Evitate i cali di attenzione, soprattutto in presenza di clienti: ne va della vostra reputazione!

Oroscopo Vergine, 29 marzo: fortuna

Grazie al vostro spirito d’iniziativa nessuno riesce a dirvi di no, nemmeno la fortuna! Anche qui, però, le distrazioni non mancano e potrebbero compromettere la buona riuscita dei vostri progetti. Controllate la vostra impulsività, quindi, e date il giusto peso alle vostre parole.

