Oroscopo Capricorno domani 29 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Cari amici del Capricorno, oggi più che mai dovrete recuperare qualcosa che non vi appartiene: la calma. Vi servirà sicuramente in amore, dato che il partner richiederà tutta la vostra comprensione per risolvere questioni in sospeso. Anche sul lavoro vi tornerà utile, dato che potrete declinare inviti e richieste mantenendo anche un certo sorriso.

E se riuscirete nell’impresa, vedrete che la fortuna sarà dalla vostra parte!

Oroscopo Capricorno, 29 marzo: amore

La comprensione sarà l’arma che vi aiuterà a superare la giornata di oggi. La vostra vita sentimentale migliorerà, colpita da una passione assopita da molto tempo, quindi non esitate: dite esattamente quello che pensate e quello che volete, senza mezzi termini, in modo da accogliere un nuovo amore o recuperarne uno passato.

Oroscopo Capricorno, 29 marzo: lavoro

Avete sempre voglia di eccellere e di dimostrare gli altri di cosa siate capaci, soprattutto sul lavoro, ma fate attenzione a non esaurirvi del tutto. Oggi è l’occasione giusta per dire anche di no, sempre con un sorriso e con una calma disarmante.

Per lavorare bene avete bisogno di pace e tranquillità, quindi prendete le distanze da ciò che vi distrae e concentratevi su ciò che dovete portare a termine.

Oroscopo Capricorno, 29 marzo: fortuna

Volete essere fortunati?

Allora anche in questo caso dovete mantenere la calma. Siete troppo concentrati nel gestire al centesimo le spese e le ultime bollette hanno messo a dura prova il vostro sistema nervoso. Rilassatevi e godetevi il momento: i momenti positivi si faranno aspettare ma arriveranno.

