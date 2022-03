Oroscopo Pesci domani 29 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Scopri l'oroscopo di domani, 29 marzo 2022. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per i Pesci

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

I nati sotto il segno dei Pesci avranno modo, oggi, di potersi esprimere liberamente. L’amore sarà energico e favorevole, non esitate e siate coraggiosi! Il lavoro sarà tranquillo, di routine, quindi potrete dedicarvi alla concentrazione. E la fortuna? Potrebbe non essere nei paraggi, ma mai dire mai!

Oroscopo Pesci, 29 marzo: amore

Giornata rosea per la vita sentimentale, che vedrà protagonista il risveglio di una passione inaspettata. Vi servirà una buona dose di coraggio per ammettere i vostri sentimenti e per dichiararvi all’altra persona, senza mezze misure.

Oroscopo Pesci, 29 marzo: lavoro

Se non darete retta ai pettegolezzi, quella di oggi sarà una giornata lavorativa a dir poco banale e tranquilla.

Avrete così modo di lavorare in piena serenità, trovando l’occasione giusta per approfondire le vostre conoscenze e consolidare il vostro modus operandi.

Oroscopo Pesci, 29 marzo: fortuna

Siete particolarmente sensibili al cambio di stagione, quindi la fortuna potrebbe leggermente voltarvi le spalle lasciandovi nelle mani di una brutta influenza. Ma la speranza, si sa, è l’ultima a morire: approfittate del malessere fisico per fare ordine in ambito economico, magari iniziando a programmare un investimento a lungo termine.

