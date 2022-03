Oroscopo Toro domani 29 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Che giornata difficile si prospetta per voi, amici del Toro. Siete sempre così esigenti sia con voi stessi, che con gli altri: lasciatevi andare! Separate la vita privata da tutto il resto in nome dell’amore e per concedere al vostro partner un attimo di respiro. Ma non solo: anche il lavoro potrebbe giovarne, così come il rapporto con i vostri colleghi.

Meno male che ci pensa la fortuna a farvi una carezza: approfittatene, la ruota sta girando!

Oroscopo Toro, 29 marzo: amore

Siete molto stanchi, amici del toro, e questo probabilmente vi porta ad avere difficoltà nel separare la vita sociale da quella privata. Attenzione: il vostro partner potrebbe risentirne. Il consiglio è di spegnere il cellulare per un po’ e lasciarvi andare: l’amore ne trarrà sicuramente vantaggio!

Oroscopo Toro, 29 marzo: lavoro

Pretendete moltissimo da voi stessi e dagli altri, ma alcune attività potete anche farli da soli.

Siate meno duri, quindi, con i vostri colleghi e prendetevi del tempo per pensare anche a voi stessi. Non si vive di solo lavoro!

Oroscopo Toro, 29 marzo: fortuna

La fortuna sembra proprio girare dalla vostra parte! I pianeti sono favorevoli e potrebbero aiutarvi anche a incrementare le vostre entrate economiche. Tranquilli: al momento opportuno saprete come procedere!

