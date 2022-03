Oroscopo Scorpione domani 29 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Siete stanchi, amici dello Scorpione, e anche i vostri nervi ne risentono. Ma non tutti i mali vengono per nuocere: la vostra voglia di essere diretti sarà determinante in amore, per mettere in chiaro la vostra posizione con il partner. Evitate di fare lo stesso sul lavoro, però: i vostri colleghi potrebbero non esserne del tutto contenti. La carenza di energie vi farà apparire la fortuna come qualcosa di irraggiungibile, ma abbiate pazienza: arriverà anche per voi!

Oroscopo Scorpione, 29 marzo: amore

Lo scontro è il vostro forte, quindi sarete bravissimi a far capire il vostro pensiero al partner. Probabilmente non otterrete una risposta immediata e l’emotività di questo periodo renderà l’attesa ancora più difficile da sostenere, ma non demordete: arriverà.

Oroscopo Scorpione, 29 marzo: lavoro

Mai fidarsi di tutto quello che arriva alle nostre orecchie e lo stesso vale per voi, amici dello Scorpione: cercate di approfondire prima di esplodere.

Considerando la vostra tendenza odierna allo scontro, potrebbe essere utile evitare situazioni spiacevoli con i colleghi di lavoro.

Oroscopo Scorpione, 29 marzo: fortuna

Siete molto stanchi e le energie scarseggiano, ma la vostra positività e la voglia di raggiungere gli obiettivi riuscirà a portarvi la fortuna che vi serve per risollevarvi quanto prima.

Ogni tanto, però, provate anche a dormire come si deve!

