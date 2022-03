Oroscopo Cancro domani 29 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

Cari nati sotto il segno del Cancro, oggi è la vostra occasione per far ribadire al vostro partner quanto siate capaci! In amore vince chi fugge, è vero, ma voi avete voglia di restare facendovi rispettare. Siate coraggiosi! Sul lavoro attenzione a pretendere troppo dagli altri, dato che non tutti riescono a stare al vostro passo (e alla vostra puntigliosità).

Nel frattempo, attivatevi e dedicatevi allo sport: magari la fortuna deciderà di fare una corsa insieme a voi!

Oroscopo Cancro, 29 marzo: amore

Oggi è il giorno perfetto per riconciliarsi: mostrate le vostre carte al partner e fategli capire che il fatto di aver preso consapevolezza di voi stessi non implica dover sacrificare il vostro rapporto. Andate dritti al punto per accogliere tutte le opportunità che si presenteranno.

Oroscopo Cancro, 29 marzo: lavoro

Nelle prossime ore avrete la possibilità di fare chiarezza su chi vi circonda a lavoro, ma non siate troppo severi. Fate le vostre valutazioni, amici del cancro, solo per agire di conseguenza.

Oroscopo Cancro, 29 marzo: fortuna

La fortuna ha bisogno di essere stimolata: uscite dal letargo degli ultimi giorni, dedicatevi all’esercizio fisico e sfruttare il vostro morale super promettente per ottenere ciò che desiderate!

