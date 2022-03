Oroscopo Leone domani 29 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Scopri l'oroscopo di domani, 29 marzo 2022. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il Leone

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 marzo? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

La giornata di oggi, amici del Leone, vi richiede un certo sforzo: allentate il vostro desiderio di ritrovare la pace anteriore che sta facendo esaurire il vostro partner. L’amore risente delle vostre esigenze, forse troppe, e innesca silenzi e incomprensioni che potrebbero rivelarsi irreparabili.

Concentratevi sul lavoro, dove otterrete grandi risultati grazie al dono della sintesi e, se vi sentite pronti, procedete con quell’investimento che vi balena in mente da un po’: la fortuna è dalla vostra parte.

Oroscopo Leone, 29 marzo: amore

La vostra estenuante ricerca di pace e tranquillità sta portando il vostro partner allo sfinimento. Evitate gli equivoci e i silenzi, che implicano inevitabilmente l’insorgere di dubbi e supposizioni inesistenti.

Oroscopo Leone, 29 marzo: lavoro

Oggi dovrete fare affidamento sulla vostra capacità di sintesi, che vi permetterà di raggiungere grandi traguardi.

Potrebbe presentarsi anche l’occasione di effettuare un buon investimento, quindi l’attenzione deve rimanere sempre alta e costante.

Oroscopo Leone, 29 marzo: fortuna

Questo è il momento giusto di agire, attirando la fortuna verso di voi, ma non sottovalutate il bisogno di riposare e di recuperare le energie: ascoltate sempre le esigenze del vostro corpo e mettete da parte un po’ della caparbia tipica del leone per rigenerarvi e godervi il periodo fortunato che sta per arrivare.

