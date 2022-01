Agente 007 – Il mondo non basta: su Rete4 Pierce Brosnan interpreta ancora James Bond

TV e Spettacolo

Sabato 29 gennaio 2022 su Rete 4 per il ciclo Il mio nome è Bond va in onda la pellicola dal titolo di Agente 007 – Il mondo non basta. Scopri la trama, il cast e le curiosità del diciannovesimo film della saga.

Sabato 29 gennaio 2022 su Rete 4 continua il lungo ciclo dal titolo Il mio nome è Bond dedicato alla riproposizione in chiaro di tutti i film della lunga saga dedicata all’agente segreto più amato di sempre. In prima serata a partire dalle ore 21:20 circa va in onda la diciannovesima pellicola della sconfinata saga dal titolo di Agente 007 – Il mondo non basta. Il film vede la terza partecipazione dell’attore Pierce Brosnan nei panni di James Bond James Bond nella quale avrà il compito di proteggere Elektra King, la figlia di un magnate del petrolio finita in pericolo per il suo ruolo da erede.

Scopri la trama, il cast e le curiosità della pellicola nella quale il cattivone di turno è Renard, un uomo incapace di provare dolore.

Puoi scoprire anche le trame e le curiosità degli altri film di 007 andati in onda su Rete 4 negli ultimi mesi:

Agente 007 – Il mondo non basta: le curiosità ed il cast del film

Il mondo non basta (in lingua originale The World Is Not Enough) è un film del 1999 diretto da Michael Apted, regista e montatore inglese che si occuperà della lunga saga solo in questa pellicola e molto conosciuto per la realizzazione del film Le cronache di Narnia – Il viaggio del veliero.

Si tratta del diciannovesimo film basato sui racconti di Ian Fleming che qui per la terza volta consecutiva viene interpretato da Pierce Brosnan.

Al fianco dell’attore figurano anche Sophie Marceau, Robert Carlyle, Denise Richards, Robbie Coltrane.

Agente 007 – Il mondo non basta: la trama della pellicola

James Bond deve occuparsi dell’assassinio del miliardario petroliere Sir Robert King avvenuto da parte del terrorista Renard e voglioso di appropriarsi dell’ingente eredità dell’uomo. All’egente viene infatti dato l’incarico di proteggere la figlia di King di nome Elektra, che lo stesso Renard aveva già rapito in passato con lo scopo di estorsione. Sotto il piano del terrorista c’è però molto di più come l’innalzamento dei prezzi del petrolio che dovrebbe portare ad una catastrofe nucleare nelle acque di Istanbul.