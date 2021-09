Oroscopo Paolo Fox domani 28 settembre Ariete, Leone, Sagittario: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo di Domani

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 settembre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Fuoco: racchiude Ariete, Leone e Sagittario. Siete persone impetuose, che si fanno guidare dagli istinti, sapendo di non sbagliare! Sempre in cerca del successo, in una costante corsa per dimostrare a tutti cosa sapete fare e che siete i migliori!

La passionalità è una delle caratteristiche principali della vostra personalità, ma senza tralasciare anche la parte emotiva e sentimentale del vostro cuore, non sempre spiccatissima!

Leggi l’oroscopo dettagliato della giornata del 28 settembre per tutti i segni:

Ecco cosa vi riservano gli astri secondo Paolo Fox il 28 settembre:

Oroscopo Paolo Fox 28 settembre: Ariete

Carissimi Ariete, questo periodo sembra veramente faticoso per voi, che faticate un po’ a rimettervi in pista dopo un’estate non esattamente alle stelle.

Non fasciatevi la testa in anticipo, perché questo martedì inizierà in maniera piuttosto tranquilla, peggiorando verso la sera. Stress e tensioni saranno fastidiosi sul lavoro, ma l’amore è tranquillo per quanto privo di grandissime novità entusiasmanti.

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox 28 settembre: Leone

Delle interessanti e importanti stelle caratterizzeranno la vostra giornata di martedì, amici nati sotto il Leone!

Potreste facilmente raggiungere un importante risultato, forse amoroso, forse lavorativo, a voi scoprirlo! Buonissimi, soprattutto, gli accordi che potreste concludere! L’amore, però, potrebbe avere in serbo un qualche grattacapo, occhio a come vi rivolgete alla vostra dolce metà.

Curioso di sapere cosa riservano gli astri, secondo Paolo Fox, per gli altri segni?

Oroscopo Paolo Fox 28 settembre: Sagittario

Qualche leggera incertezza, cari nati sotto il Sagittario, vi accompagnerà da questo martedì fino alla fine della settimana, occhio a come vi muovete. Sul lavoro dovrete cercare di resistere dal dire qualcosa contro un atteggiamento negativo nei vostri confronti di un superiore, non ne ricavereste nulla di buono. Cercate conforto nella vostra dolce metà, ma evitate di prendere decisioni importanti.