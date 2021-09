Oroscopo Paolo Fox domani 28 settembre Toro, Vergine, Capricorno: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 settembre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Terra: racchiude Toro, Vergine e Capricorno. Stabili e concreti, sapete valutare in maniera sempre lucida quello che dovreste fare per raggiungere un determinato obbiettivo, che siete in grado di inseguire per tantissimo tempo, fino ad ottenerlo.

Sempre con i piedi ben a terra, la razionalità e il senso logico sono due dei pilastri della vostra vita! Generosi e sensibili con il partner e gli amici, per voi l’amore è una ricerca di certezza e serenità!

Oroscopo Paolo Fox 28 settembre: Toro

Venere sembra essere piuttosto fastidiosa nel vostro martedì, cari Toro, disseminando la vostra strada di ostacoli, state attenti.

Nonostante questo, la vostra determinazione sarà decisamente accentuata, quindi nulla dovrebbe fermarvi, datevi da fare! Cercate di tenere separato il lavoro dalla vostra vita amorosa, potreste leggermente indisporre il vostro partner stabile, non ne vale la pena.

Oroscopo Paolo Fox 28 settembre: Vergine

Da questo martedì, amici nati sotto la Vergine, dovrebbe iniziare una settimana all’insegna del relax e della tranquillità, approfittatene!

Recuperate soprattutto gran parte delle vostre energie, vi torneranno utili nel corso della prossima settimana. Un piccolo problema del passato tornerà ad infastidire la vostra vita amorosa, magari è arrivato il momento di affrontarlo e superarlo definitivamente.

Oroscopo Paolo Fox 28 settembre: Capricorno

Una buona giornata sembra attendere voi amici del Capricorno alle porte di questo martedì, con una produttività decisamente accentuata! Forse delle piccole discussioni di poco conto vi attendono in una qualche sfera sociale, ma nulla di troppo fastidioso, non preoccupatevi. Sicuri e decisi, non fatevi scoraggiare dagli altri, ma rincorrete quel piccolo successo che vi attende, forse nella sfera amorosa!