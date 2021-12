Oroscopo Paolo Fox domani 20 dicembre Gemelli, Bilancia, Acquario: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri l'oroscopo di Paolo Fox di domani, 20 dicembre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per Gemelli, Bilancia e Acquario

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 dicembre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Aria: racchiude Gemelli, Bilancia e Acquario. Tra tutti voi siete coloro che puntano all’intelligenza e al raziocinio, le comunicazioni e gli scambi sociali sono il vostro pane quotidiano e da questo riuscite a tirare fuori il meglio di ogni situazione!

Amichevoli, ma anche onesti ed empatici, il mondo vi incuriosisce, spingendovi ad osservarlo ed esplorarne le mille possibilità! Nessuno può togliervi la vostra liberà.

Ecco cosa vi riservano gli astri secondo Paolo Fox per il 20 dicembre:

Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre: Gemelli

Amici dei Gemelli, quello che vi attende alle porte di questa giornata di lunedì sembrano essere alcune spese, piccole o grandi, ma assolutamente non problematiche da affrontare!

Occhio solamente a non eccedere, presto potreste essere interessati da un’altra spesa più alta ed importante. L’amore procede senza difficoltà!

Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre: Bilancia

Cari nati sotto il segno della Bilancia, questa giornata di lunedì sembra aprire un periodo non esattamente al top che vi condurrà fino alla fine dell’anno. Tutto cambierà da gennaio in poi, ma ora forse è importante che state attenti a non commettere errori, soprattutto con il partner.

Sul lavoro, invece, prendetevela con la giusta calma.

Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre: Acquario

Carissimi Acquario, una giornata di lunedì piuttosto buona sembra attendervi all’orizzonte, permettendovi, piano piano nel corso della settimana, di lasciarvi alle spalle tutte quelle preoccupazioni che sono sorte nell’ultimo periodo! Secondo le letture fatte da Paolo Fox, inoltre, è ora di un nuovo progetto di vita per voi!