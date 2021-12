Oroscopo Paolo Fox domani 20 dicembre Toro, Vergine, Capricorno: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 dicembre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Terra: racchiude Toro, Vergine e Capricorno. Stabili e concreti, sapete valutare in maniera sempre lucida quello che dovreste fare per raggiungere un determinato obbiettivo, che siete in grado di inseguire per tantissimo tempo, fino ad ottenerlo.

Sempre con i piedi ben a terra, la razionalità e il senso logico sono due dei pilastri della vostra vita! Generosi e sensibili con il partner e gli amici, per voi l’amore è una ricerca di certezza e serenità!

Leggi l’oroscopo dettagliato della giornata del 20 dicembre per tutti i segni:

Ecco cosa vi riservano gli astri secondo Paolo Fox per il 20 dicembre:

Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre: Toro

Amici del Toro, il 2022 sembra poter essere un anno piuttosto bello per voi, donandovi tutte quelle ottime opportunità che in questi mesi vi sono state negate!

Questa giornata di lunedì sembra essere ottima per l’amore, regalandovi alcune ottime sensazioni per tutto lo scorrere della settimana! I rapporti, in generale, sono particolarmente favoriti e sereni!

Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre: Vergine

Carissimi nati sotto il segno della Vergine, questa giornata di lunedì sembra volervi regalare un’ottima Luna che vi permetterà di vedere al vostro futuro con maggiore lucidità, programmando alcuni importanti passi che farete in questa settimana!

L’amore regala bei momenti di serenità, senza novità in vista, mentre il lavoro procede in una generale monotonia.

Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre: Capricorno

Le letture che Paolo Fox ha fatto per la vostra giornata di lunedì sembrano lasciar presagire l’inizio di un periodo piuttosto stancante per voi carissimi amici del Capricorno. Nulla di grave, d’altronde questo è il periodo del riposo e a brevissimo potrete recuperare completamente! Occhio solo a non fare troppo sul lavoro, non sarete molto produttivi.