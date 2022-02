Agente 007 – La morte può attendere: l’ultima volta di Pierce Brosnan nei panni di James Bond

TV e Spettacolo

Sabato 12 febbraio 2022 nella prima serata di Rete 4 va in onda un altro appuntamento con il ciclo Il mio nome è Bond che per la prima volta nella storia della nostra televisione sta riportando sul piccolo schermo ed in maniera consecutiva l’intera sarà dedicata all’agente segreto più famoso del cinema. La ventesima pellicola dal titolo di Agente 007 – La morte può attendere mostra la quarta ed ultima partecipazione di Pierce Brosnan nei panni di James Bond per una nuova avventura nella quale l’agente se la dovrà vedere con un losco traditore. Sarà infatti una talpa a far saltare la sua copertura facendolo catturare, così lo 007 dovrà riabilitarsi rintracciandola e smascherandola una volta per tutte.

Scopri la trama, il cast e le curiosità della pellicola e se ti sei perso le altre della saga che Rete4 sta portando sui suoi schermi, ai link sotto potrai scoprirne i dettagli:

Agente 007 – La morte può attendere: le curiosità ed il cast del film

La morte può attendere (Die Another Day) è un film del 2002 diretto da Lee Tamahori, che per la prima ed unica volta prende parte come regista di una pellicola della lunghissima saga. Nel progetto, il ventesimo ispirato al personaggio di Ian Fleming, l’attore Pierce Brosnan veste i panni di James Bond per la quarta ed ultima volta prima di passare il testimone.

Al suo fianco a completare il cast compaiono tra gli altri la splendida Halle Berry, l’attrice Rosamund Pike ed anche la star della musica mondiale Madonna.

Agente 007 – La morte può attendere: la trama del film

James Bond sta conducendo una operazione top secret nella Corea del Nord ma qualcosa va storto e viene fatto arrestare da una misteriosa talpa. L’agente viene catturato e trasportato in una durissima prigione militare ma improvvisamente 007 viene scarcerato e tutti pensano che abbia potuto rivelare tutti i suoi segreti. In questa clima di poca fiducia e diffidenza reciproca, l’agente si muoverà per scoprire chi l’ha tradito e dimostrare la sua innocenza.