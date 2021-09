Oroscopo Paolo Fox domani 29 settembre Ariete, Leone, Sagittario: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 settembre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Fuoco: racchiude Ariete, Leone e Sagittario. Siete persone impetuose, che si fanno guidare dagli istinti, sapendo di non sbagliare! Sempre in cerca del successo, in una costante corsa per dimostrare a tutti cosa sapete fare e che siete i migliori!

La passionalità è una delle caratteristiche principali della vostra personalità, ma senza tralasciare anche la parte emotiva e sentimentale del vostro cuore, non sempre spiccatissima!

Oroscopo Paolo Fox 29 settembre: Ariete

Occhio, cari Ariete, perché il vostro mercoledì sembra essere decisamente complesso e fastidioso.

Per nulla lucidi mentalmente, e parecchio stanchi, procedere con serenità sul posto di lavoro sarà piuttosto faticoso. Cercate un po’ di relax, ma ricordatevi anche che stando con le mani in mano non si risolve nulla. I problemi in amore sorti negli ultimi giorni saranno ancora piuttosto opprimenti.

Oroscopo Paolo Fox 29 settembre: Leone

Amici del Leone, in questo mercoledì è arrivato il momento per riflettere su un qualche vostro rapporto, amicale o lavorativo, che proprio non vi gratifica. Lasciate perdere le persone poco chiare e, soprattutto, inaffidabili, non vi offrono nulla di buono. Una volontà di solitudine si farà strada nella vostra mente, ma non buttate via l’aiuto di qualcuno, soprattutto se si trattasse del partner.

Oroscopo Paolo Fox 29 settembre: Sagittario

Occhio al vostro umore di mercoledì, carissimi amici nati sotto il segno del Sagittario. L’amore non regala nessuna soddisfazione, ma anzi potreste sentirvi veramente molto distanti dal partner in questo momento a causa di un torto subito. Non fate i passivi aggressivi, ma affrontate i problemi sedendovi, con la giusta calma e con un dialogo costruttivo.

Il lavoro è abbastanza tranquillo.