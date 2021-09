Oroscopo Paolo Fox domani 29 settembre Gemelli, Bilancia, Acquario: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 settembre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Aria: racchiude Gemelli, Bilancia e Acquario. Tra tutti voi siete coloro che puntano all’intelligenza e al raziocinio, le comunicazioni e gli scambi sociali sono il vostro pane quotidiano e da questo riuscite a tirare fuori il meglio di ogni situazione!

Amichevoli, ma anche onesti ed empatici, il mondo vi incuriosisce, spingendovi ad osservarlo ed esplorarne le mille possibilità! Nessuno può togliervi la vostra liberà.

Oroscopo Paolo Fox 29 settembre: Gemelli

Questo mercoledì, carissimi nati sotto i Gemelli, vi attende una notevole ed unica carica energetica che vi permetterà di impegnarvi quasi come non mai!

Un generale benessere piuttosto marcato caratterizza le vostre sfere sociali, dall’amore ai rapporti con i colleghi! Il lavoro va avanti benissimo, con dei fantastici e remunerativi accordi che dovete concludere, garantendovi delle novità economiche!

Oroscopo Paolo Fox 29 settembre: Bilancia

Un pessimo umore vi accoglierà in questa giornata di mercoledì, amici della Bilancia, occhio a non farlo pesare sulle persone che vi circondano. Fastidi e ritardi mineranno la vostra pazienza, rendendo il rischio di incappare in litigi e battibecchi, piuttosto pressante. Evitate di discutere con la vostra dolce metà, ma anche con i superiori. Siate cauti e pazienti, tutto passerà se non lo ingigantite.

Oroscopo Paolo Fox 29 settembre: Acquario

Voi cari Acquario in questa giornata sembrate essere il segno che gode dei migliori benefici da parte degli astri, con il Sole, Marte, Mercurio e Venere tutti positivi e fortissimi! Nessuno potrà ostacolarvi o fermarvi dell’ottenere quei successi a cui ambite ormai da troppo tempo, andate avanti! Un nuovo progetto sembra prendere finalmente il via, probabilmente non lavorativo, ma amoroso!