Oroscopo Paolo Fox domani 29 settembre Cancro, Scorpione, Pesci: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri l'oroscopo di Paolo Fox di domani, 29 settembre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per Cancro, Scorpione e Pesci

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 settembre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Acqua: racchiude Cancro, Scorpione e Pesci. Creativi ed emotivi, per voi nella vita è più importante provare sentimenti ed emozioni forti, piuttosto che inseguire strenuamente il successo!

Tendete a costruirvi dei mondi immaginari, fatti su misura, dove fuggire dalle pressioni della vita, apparendo affascinanti e misteriosi! Istintivi, ma anche ponderati quando serve, è importante che non si giochi con la vostra fiducia.

Ecco cosa vi riservano gli astri secondo Paolo Fox per il 29 settembre:

Oroscopo Paolo Fox 29 settembre: Cancro

La positività della Luna nei vostri piani astrali, amici del Cancro, sembra garantirvi la possibilità di vivere alcune ottime emozioni, nuove o rinnovate, specialmente in ambito amoroso!

Alcuni pianeti continuano ad essere negativi, accentuando le preoccupazioni che animano il vostro cuore e occupano la vostra mente, non dateci troppo peso. Alcuni ritardi nelle prime ore del mattino.

Oroscopo Paolo Fox 29 settembre: Scorpione

Ottima la Luna nella vostra giornata di mercoledì, cari Scorpione, anche se va detto che sarà interessata da una certa sensazione di malessere. Il vostro pessimo umore potrebbe finire per pesare sulle altre persone, meglio evitarlo. State attenti anche al lavoro, potreste sentirvi leggermente distratti, concludendo accordi veramente poco vantaggiosi. Tranquillo l’amore.

Oroscopo Paolo Fox 29 settembre: Pesci

Carissimi amici nati sotto il segno dei Pesci, i disagi che avete vissuto negli ultimi giorni sembrano ormai essere, fortunatamente, superati! Occhio solo alla stanchezza in mattinata, con il trascorrere delle ore si farà meno pressante, fino a dimenticarvene completamente! Sapete quanto valete e quanto potete dare, in amore e sul lavoro, ma dovete anche dimostrarlo agli altri, non solo a voi stessi.