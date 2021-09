Oroscopo Paolo Fox domani 29 settembre Toro, Vergine, Capricorno: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 settembre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Terra: racchiude Toro, Vergine e Capricorno. Stabili e concreti, sapete valutare in maniera sempre lucida quello che dovreste fare per raggiungere un determinato obbiettivo, che siete in grado di inseguire per tantissimo tempo, fino ad ottenerlo.

Sempre con i piedi ben a terra, la razionalità e il senso logico sono due dei pilastri della vostra vita! Generosi e sensibili con il partner e gli amici, per voi l’amore è una ricerca di certezza e serenità!

Oroscopo Paolo Fox 29 settembre: Toro

Importanti emozioni vi attendono alle porte di questo mercoledì, amici del Toro, permettendovi di archiviare definitivamente alcuni di quei rancori che ci sono con la vostra dolce metà!

Ma se ciò non accadesse, allora forse è arrivato il momento che cominciate a pensare ad un allontanamento, non ha senso portarsi dietro delle zavorre. Il lavoro non regala soddisfazioni, ma procede con tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox 29 settembre: Vergine

Cari nati sotto la Vergine, il mercoledì che si configura al vostro orizzonte sembra essere caratterizzato da una fastidiosa serie di malesseri, anche se fortunatamente passeggeri!

Agitazione e nervosismo continueranno a rovinare il vostro procedere, specialmente lavorativo, occhio. Cercate anche di tenere a bada la vostra schiettezza, anche se non vi sembra è decisamente fastidiosa dall’esterno.

Oroscopo Paolo Fox 29 settembre: Capricorno

La Luna sembra voler portare parecchie insidie nella vostra vita in questo mercoledì, carissimi Capricorno, state attenti. Non pensate che la giornata sia negativa, anzi, sembra scorrere in maniera liscia, garantendovi perfino alcune buone soddisfazioni! Certo, vi verranno richiesti parecchi sforzi, che avranno il loro peso in serata, ma almeno qualche risultato potreste raggiungerlo.