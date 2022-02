Casino royale: su Rete4 torna in onda la prima volta di Daniel Craig nei panni di James Bond

Programmi TV

Il ciclo Il mio nome è Bond continua su Rete4 durante la prima serata di sabato 19 febbraio 2022. Il canale continua nell’impresa mastodontica di riportare consecutivamente in televisione tutta la saga dedicata all’agente segreto più famoso del cinema con la messa in onda della ventunesima pellicola dal titolo di Casino royale. Scopri la trama, il cast e le curiosità della pellicola nella quale David Craig veste per la prima volta i panni di James Bond.

Casino royale: curiosità e cast del film

Casino Royale è un film del 2006 diretto da Martin Campbell, regista che si era già occupato in passato di un film della lunghissima saga dirigendo Golden Eye.

Il film è il ventunesimo della serie e di fatto rappresenta una sorta di riavvio dell’intera epopea dell’agente, sia per la scelta di presentare James Bond come inesperto e molto giovane, che per il fatto che questa rappresenta la terza riproposizione filmica dell’omonimo romanzo di Ian Fleming.

Il sesto agente 007 della storia è interpretato da David Craig, dopo i gloriosi Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton e Pierce Brosnan.

Al suo fianco nel cast del film troviamo gli italiani Claudio Santamaria e Giancarlo Giannini oltre a Eva Green, Judi Dench e Mads Mikkelsen.

Casino royale: la trama della pellicola

James Bond riparte con una nuova avventura dove può iniziare ad operare solo dopo aver ricevuto la licenza d’uccidere. L’agente segreto britannico si mette così sulle tracce di Le Chiffre, uno dei maggiori finanziatori di alcune organizzazioni terroristiche che si dovrebbe trovare in Madagascar. L’uomo insegue il criminale in giro per il mondo dalle Bahamas fino a Miami, passando per i tavoli da gioco del Montenegro.