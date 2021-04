Oggi venerdì 30 aprile 2021 si terrà l’ultima estrazione di questo mese del Million Day. I giocatori si cimenteranno una ennesima volta con la cinquina vincente del gioco che svelerà combinazione alle ore 19:00.

Million Day: i dati delle ultime estrazioni

Con l’estrazione di oggi venerdì 30 aprile 2021 si chiude un altro mese insieme al Million Day e alle sue combinazioni vincenti. Quello di aprile è stato un mese ricco di fortunati giocatori che sono stati in grado di centrare la combinazione vincente ed hanno ottenuto 1 milione di euro. L’ultimo vincitore in ordine cronologico che è riuscito a pronosticare l’intera combinazione è stato uno scommettitore di Crispiano, in Puglia nella provincia di Taranto, che lunedì 19 aprile si è aggiudicato 1 milione di euro partecipando all’estrazione con una giocata a sistema ridotto.

Andando a ritroso nelle estrazioni del mese corrente si possono trovare gli altri 4 nuovi milionari sparsi per l’Italia e che sono riusciti ad accaparrarsi il premio più grande di questo gioco. Nel mese di aprile 2021 sono state tante anche le vincite da 1000 euro che i giocatori sono riusciti a portare a casa, aggiornando un totale che da febbraio 2018 ha ormai sforato la cifra di 42 mila vincite messe a segno.

Million Day: tutte le estrazioni del mese di aprile 2021

Nel riquadro sottostante riportiamo ora tutte le estrazioni che si sono tenute nel mese di aprile del corrente anno ricordando che qualora qualche giocatore fosse riuscito a centrare uno dei 4 punteggi vincenti ha a disposizione fino a 60 giorni per riscuotere la vincita. Ecco il dettaglio delle estrazioni del Million day:

