Oroscopo Paolo Fox domani 1 ottobre Ariete, Leone, Sagittario: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Fuoco: racchiude Ariete, Leone e Sagittario. Siete persone impetuose, che si fanno guidare dagli istinti, sapendo di non sbagliare! Sempre in cerca del successo, in una costante corsa per dimostrare a tutti cosa sapete fare e che siete i migliori!

La passionalità è una delle caratteristiche principali della vostra personalità, ma senza tralasciare anche la parte emotiva e sentimentale del vostro cuore, non sempre spiccatissima!

Leggi l’oroscopo dettagliato della giornata del 1 ottobre per tutti i segni:

Ecco cosa vi riservano gli astri secondo Paolo Fox il 1 ottobre:

Oroscopo Paolo Fox 1 ottobre: Ariete

Un buon fine settimana sta per aprirsi per voi amici dell’Ariete a partire da questa giornata di venerdì!

Sarete sicuramente interessati da una maggiore tranquillità, sfruttatela per allentare alcune di quelle tensioni sorte nell’ultimo periodo, soprattutto con il partner! Tenaci come dovreste sentirvi, potreste facilmente raggiungere dei buoni risultati lavorativi! Recupero amoroso in vista!

Oroscopo Paolo Fox 1 ottobre: Leone

Occhio a questa giornata di venerdì, cari nati sotto il Leone, perché sembra essere disseminata da piccole e grandi complicazioni che dovreste cercare di evitare. Non siate troppo preoccupati, la Luna è dalla vostra e vi riempie di energie e forza, permettendovi di procedere come treni verso i vostri obbiettivi! Se qualcosa non va in amore, affrontatelo con la giusta calma, tenendo la rabbia da parte.

Oroscopo Paolo Fox 1 ottobre: Sagittario

La buona posizione della Luna nei vostri piani astrali, carissimi Sagittario, riducendo notevolmente l’agitazione che da giorni vi colpisce immotivatamente! Cercate di trovare una soluzione a quei problemi famigliari o amorosi che vi stanno colpendo, solamente così la vostra mente tornerà lucida e tranquilla. Un cambiamento professionale sembra attendervi, anche se potrebbe disorientarvi.