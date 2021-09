Oroscopo Paolo Fox domani 1 ottobre Toro, Vergine, Capricorno: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri l'oroscopo di Paolo Fox di domani, 1 ottobre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per Toro, Vergine e Capricorno

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Terra: racchiude Toro, Vergine e Capricorno. Stabili e concreti, sapete valutare in maniera sempre lucida quello che dovreste fare per raggiungere un determinato obbiettivo, che siete in grado di inseguire per tantissimo tempo, fino ad ottenerlo.

Sempre con i piedi ben a terra, la razionalità e il senso logico sono due dei pilastri della vostra vita! Generosi e sensibili con il partner e gli amici, per voi l’amore è una ricerca di certezza e serenità!

Oroscopo Paolo Fox 1 ottobre: Toro

Questa giornata di venerdì, cari Toro, sembra volervi causare un pessimo umore che non vi renderà preoccupati, senza nessuna particolare ragione.

I rapporti, soprattutto quello amoroso, non sono ancora sereni, ma prestissimo, con il procedere di ottobre, tutto migliorerà! Evitate di discutere, anche con colleghi e superiori, e siate pazienti se vedete che le cose non vanno come vorreste.

Oroscopo Paolo Fox 1 ottobre: Vergine

Amici nati sotto la Vergine, da questa giornata di venerdì per voi inizia un periodo in cui dovrete dedicarvi interamente all’amore. Nel caso siate single, dunque, interessati a qualcuno smettetela di procrastinare ed organizzate un’uscita, non ve ne pentirete! Alcuni problemi economici vi colpiranno infastidendovi parecchio, state attenti alle spese, soprattutto a quelle completamente inutili.

Oroscopo Paolo Fox 1 ottobre: Capricorno

Numerosi impegni sembrano caratterizzare la vostra giornata di venerdì, carissimi amici del Capricorno, cercate di organizzarvi bene o finirete per farvi solamente schiacciare. Fatevi valere, soprattutto se sorgesse una qualche discussione in cui sapete sicuramente di avere ragione, non è il caso di abbassare sempre il capo alle angherie. Rilassatevi e riposate, ottobre sarà un lungo mese.