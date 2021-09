Oroscopo Paolo Fox domani 1 ottobre Gemelli, Bilancia, Acquario: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo di Domani

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 ottobre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Aria: racchiude Gemelli, Bilancia e Acquario. Tra tutti voi siete coloro che puntano all’intelligenza e al raziocinio, le comunicazioni e gli scambi sociali sono il vostro pane quotidiano e da questo riuscite a tirare fuori il meglio di ogni situazione!

Amichevoli, ma anche onesti ed empatici, il mondo vi incuriosisce, spingendovi ad osservarlo ed esplorarne le mille possibilità! Nessuno può togliervi la vostra liberà.

Leggi l’oroscopo dettagliato della giornata del 1 ottobre per tutti i segni:

Ecco cosa vi riservano gli astri secondo Paolo Fox per il 1 ottobre:

Oroscopo Paolo Fox 1 ottobre: Gemelli

La posizione favorevole della Luna nel vostro venerdì, carissimi nati sotto i Gemelli, sembra voler accentuare esponenzialmente la vostra creatività!

Approfittatene e sfruttatela soprattutto sul posto di lavoro, per andare avanti con serenità o per ottenere qualche successo! È arrivato anche il momento di migliorare leggermente la vostra sfera amorosa, interessata da alcuni piccoli e grandi fastidi.

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox 1 ottobre: Bilancia

Cercate di sfruttare le vostre enormi capacità in questa giornata di venerdì, amici della Bilancia, perché potete raggiungere dei fantastici successi! Un buon accordo sembra attendervi, probabilmente da un incontro che non vi aspettavate di fare. Ma quell’incontro potrebbe anche essere amoroso, nel caso siate single e cerchiate qualcosa di stabile! Puntate sempre al futuro e lasciate indietro il passato!

Curioso di sapere cosa riservano gli astri, secondo Paolo Fox, per gli altri segni?

Oroscopo Paolo Fox 1 ottobre: Acquario

L’opposizione della Luna, cari Acquario, non sembra essere più così tanto opprimente nella vostra giornata di venerdì, permettendovi almeno una piccola ma buona tranquillità! La forza e la voglia di impegnarvi non dovrebbero mancare, quindi non tiratevi indietro che non ne vale veramente la pena! Piccoli ritardi e fatiche in amore, state attenti o presto il partner si indisporrà parecchio.