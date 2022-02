Quantum of Solace: significato e trama del film su James Bond. Scene girate in Italia e sul lago di Garda

TV e Spettacolo

Quantum of Solace va in onda su Rete4 nella prima seratadi sabato 26 febbraio 2022. Scopri la trama, il cast e le curiosità del film con Daniel Craig.

Il ciclo Il mio nome è Bond propone la ventiduesima pellicola della lunghissima serie dedicata all’agente segreto più amato del cinema. Rete4 nella prima serata di sabato 26 febbraio 2022 manda in onda la pellicola Quantum of Solace, la seconda volta di David Craig nei panni di James Bond. Nel film l’agente segreto britannico viene coinvolto in una missione molto personale nella quale va alla ricerca dei ricattatori della sua compagna Vesper Lynd, morta per mano di un organizzazione terroristica. Scopri la trama, il cast e le curiosità della pellicola in onda su Rete4.

Quantum of Solace: le curiosità ed il cast del film

Quantum of Solace è un film del 2008 diretto da Marc Forster, che vanta la sceneggiatura del premio Oscar Paul Haggis e che è strettamente collegato al film precedente continuandone di fatto la trama. Il ventiduesimo film della lunga saga propone per la seconda volta Daniel Craig nei panni dell’agente britannico James Bond.

A fare da sfondo alle sue gesta gli spettacolari paesaggi sparsi tra il Messico, Panama, Cile, Austria e nuovamente l’Italia che spicca con le location di Siena, Talamone, le Cave di Carrara, il Lago di Garda, Maratea e la città-fantasma di Craco.

Il cast del film si completa con la partecipazione degli attori Mathieu Amalric, Judi Dench, Giancarlo Giannini, Jeffrey Wright, Rory Kinnear.

Quantum of Solace: la trama del film

La morte di Vesper Lynd lascia un vuoto incolmabile in Bond che dovrà darsi da fare per vendicarla. In questo film l’agente segreto britannico dovrà portare a termine questa missione molto personale con la ricerca dei ricattatori della compagna e dell’organizzazione terroristica che l’ha uccisa. Tutte le strade sembreranno portare al maligno uomo d’affari Dominic Greene con il quale James vorrà vedersela di persona.