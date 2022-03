007 Skyfall: la trama, il cast e il trailer del 23esimo film di James Bond in onda su Rete4

TV e Spettacolo

Su Rete4 continua il ciclo dal titolo di Il mio nome è Bond con la messa in onda della ventitreesima pellicola della lunghissima ed amata serie. L’agente segreto più amato del cinema torna in onda sul canale Mediaset nella prima serata di sabato 5 marzo 2022 con il film Skyfall, nel quale brilla la terza volta di David Craig nei panni di James Bond. Nel film l’agente segreto britannico si trova a dover correre ai ripari dopo una fuga di notizie catastrofica che sta svelando l’identità di tanti agenti sotto copertura. Scopri la trama, il cast e le curiosità della pellicola in onda su Rete4.

Skyfall: le curiosità ed il cast del film

Skyfall è un film del 2012 diretto da Sam Mendes, regista che si occuperà anche della 24esima pellicola della lunga serie e che è noto al grande pubblico per il suo folgorante esordio con il film American Beauty nel 1999, che gli valse la statuetta del Premio Oscar come miglior regista.

La pellicola è il ventitreesimo film della serie dell’agente 007 che vanta la terza partecipazione di Daniel Craig nel ruolo del protagonista.

Al suo fianco spiccano le partecipazioni di Judi Dench, per l’ultimo film che la vede nei panni del personaggio di M interpretato per 7 pellicole, Javier Bardem, Ralph Fiennes, Naomie Harris e Albert Finney.

Skyfall: la trama del film

In seguito al fallimento di una delicata missione James Bond si trova ad assistere impotente ad una fuga di informazioni senza precedenti. L’agente è costretto ad essere testimone di una serie di eventi che metteranno in crisi l’intera MI6 che per correre ai ripari deve trasferirsi in un luogo segreto proprio mentre la segretezza sulle identità degli agenti sotto copertura sta saltando.

A Bond il compito di risolvere questa pericolosa situazione andando al fianco di M.